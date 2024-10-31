Мэрия Тель-Авива проиграла суд и не может требовать от жильцов делать ремонт фасадов

Суд отклонил иск мэрии Тель-Авива, требовавшей обязать жителей многоквартирного дома на улице Дизенгоф сделать ремонт фасада дома, приводящий его "к единообразию" – среди прочего, это включает полную замену всех окон.

Судья мирового суда в Герцлии Давид Ицхак принял прецедентное решение, которое будет распространяться на все подобные иски: поскольку дом по адресу Дизенгоф, 9, являющийся предметом иска, находится в надлежащем состоянии, не запущенном, не нарушающем каких-либо эстетических правил и не угрожающем благополучию окружающих, требование муниципалитета сопряжено с большими тратами для жильцов, но по сути, оно является абсолютно излишним.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала, муниципалитет Тель-Авива разослал подобные требования жителям сотен домов по всему городу, добиваясь ремонта 1300 фасадов – и во всех случаях за счет самих жильцов. Жители дома номер 9 по улице Дизенгоф уже заплатили 450 тысяч шекелей на ремонт дома, замену коммуникаций и другие работы, а требование муниципалитета добавит к этой сумме еще несколько сотен шекелей.

Решение обязать владельцев квартир отремонтировать фасады для улучшения облика города муниципалитет принял в 2019 году. Одним из ключевых требований является "приведение здания к единообразию" – муниципалитет настаивает, что это одно из требований реконструкции, которое определяется муниципальными подзаконными актами ("хокей эзер").

Далеко не во всех домах владельцы квартир согласны на проведение таких ремонтов, не все жители могут себе позволить такие траты, и во многих домах между жильцами разных квартир вспыхнули конфликты в связи с разными позициями и разными возможностями людей.

В настоящее время суды рассматривают около 200 исков по этим вопросам. В большинстве случаев речь идет об очень значительных суммах: минимум несколько сотен тысяч шекелей за дом, а если дом объявлен охраняемым, как это обстоит в отношении дома на улице Хашмонаим, стоимость соответствующего ремонта достигнет почти двух миллионов шекелей.

Рассмотрев все эти аргументы, суд вынес прецедентное решение: муниципалитет Тель-Авива не может обязать жителей домов делать дорогостоящий ремонт фасадов лишь из эстетических соображений, без достаточных на то оснований. Муниципалитет Тель-Авива изучает постановление суда и позднее примет решение по поводу дальнейших действий.