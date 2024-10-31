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Мэрия Хайфы судится с "Ракевет Исраэль", требуя убрать железную дорогу под землю

время публикации: 31 октября 2024 г., 09:24 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 09:24
Мэрия Хайфы судится с "Ракевет Исраэль", требуя убрать железную дорогу под землю
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Сегодня мэрия Хайфы подала в Хайфский окружной суд иск против железнодорожной компании "Ракевет Исраэль", Земельного управления, министерства транспорта, министерства финансов и других государственных органов.

Причиной иска стал спор вокруг проекта электрификации железнодорожных путей в черте города.

Мэрия Хайфы многие годы добивается восстановления связи между нижними и верхними районами города, отрезанными друг от друга железной дорогой. В последнее десятилетие был подписан ряд соглашений, направленных на предотвращение работ по надземной электрификации, которые, по мнению мэрии, только усугубят существующую проблему.

Согласно национальному инфраструктурному плану, утвержденному в 2014 году, железнодорожные пути должны быть электрифицированы на протяжении 420 километров, включая надземную электрификацию в Хайфе. Мэрия выступила против этого, требуя убрать железнодорожные пути под земли.

Руководство города требует от суда издать указ, обязывающий "Ракевет Исраэль" убрать под землю железнодорожные пути в районе Нижнего города и парка Хехт. Также запрашивается судебный запрет на проведение работ по надземной электрификации в этих районах и судебное распоряжение Земельному управлению перевести 90 миллионов шекелей от продажи земельных участков на финансирование подземных работ.

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