С 1 ноября вступает в силу договор о свободной торговле с Вьетнамом

В пятницу, 1 ноября, официально вступит в силу соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, которое подписали около года назад министр экономики Израиля Нир Баркат и его вьетнамский коллега Нгуен Хон Дьен.

В соответствии с этим договором, будут введены значительные таможенные льготы на товары, импортируемые в Израиль из Вьетнама, такие как автомобили, консервированный тунец и сухофрукты, параллельно с этим израильские экспортеры выиграют на снижении таможенных сборов, взимаемых вьетнамскими властями с импортируемых из Израиля фиников, пластиковых изделий и медицинского оборудования.

В частности, будет отменена 30% пошлина на финики, пошлина на концентраты и апельсиновый сок, составлявшая 50% от цены, будет постепенно снижаться вплоть до полной отмены в течение семи лет, как и 50% пошлина на израильское вино. Пошлина на ирригационное оборудование, пластиковые изделия и медицинское оборудование, составляющая 15%, будет отменена немедленно.

Объем торговли между Израилем и Вьетнамом в 2023 году составил около 1,3 миллиарда долларов и продолжает расти, несмотря на войну в Израиле и проблемы с морскими поставками.

Израиль имеет один из самых обширных в мире пакетов соглашений о свободной торговле. На текущий момент у Израиля действуют соглашения о свободной торговле с 45 странами мира - 27 государствами Евросоюза, Великобританией, странами ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн), Турцией, Мексикой, Канадой, США, блоком МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай), Колумбией, Панамой, Украиной, Южной Кореей, ОАЭ, Гватемалой, Вьетнамом.

Начавшиеся в 2016 году переговоры между Израилем и Китайской Народной Республикой по договору о свободной торговле вышли на завершающую стадию. Ожидалось подписание договора до конца 2023 года, однако из-за ухудшения отношений между странами в связи с Войной "Железных мечей" дальнейшая судьба переговоров туманна. То же самое касается переговоров о свободной торговле с ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения).

Ведутся переговоры о свободной торговле с Чили, Индией. Власти Австралии сообщили об ускорении переговоров с Израилем. Завершен первый раунд переговоров о свободной торговле с Бахрейном. Начинаются переговоры о свободной торговле с Японией. Весной 2023 года было объявлено о переходе к новому этапу переговоров между Израилем и Грузией, а летом – о начале переговоров с Молдовой.

С Египтом и Иорданией у Израиля действуют соглашения об особых промышленных зонах, товары из которых беспошлинно поставляются в США.