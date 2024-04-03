Антимонопольное управление оштрафует "Сано" на 16 млн шекелей

Антимонопольное управление опубликовало для ознакомления общественности уведомление о согласованном намерении наложить штраф на компанию "Сано" в размере 16 миллионов шекелей за нарушения Закона о продвижении конкуренции на рынке продуктов питания.

В 2022 году управление начало широкомасштабную проверку всех действующих соглашений между крупными поставщиками и крупными розничными продавцами продуктов питания.

Отношения каждого из крупных поставщиков с каждым из крупных торговцев проверялись на предмет нарушений Закона о продвижении конкуренции на рынке продуктов питания.

По итогам проверки ранее другие игроки на рынке продуктов питания заплатили 23 миллиона шекелей штрафов за обнаруженные нарушения.