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Экономика

Антимонопольное управление оштрафует "Сано" на 16 млн шекелей

время публикации: 03 апреля 2024 г., 10:53 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 10:53

Антимонопольное управление опубликовало для ознакомления общественности уведомление о согласованном намерении наложить штраф на компанию "Сано" в размере 16 миллионов шекелей за нарушения Закона о продвижении конкуренции на рынке продуктов питания.

В 2022 году управление начало широкомасштабную проверку всех действующих соглашений между крупными поставщиками и крупными розничными продавцами продуктов питания.

Отношения каждого из крупных поставщиков с каждым из крупных торговцев проверялись на предмет нарушений Закона о продвижении конкуренции на рынке продуктов питания.

По итогам проверки ранее другие игроки на рынке продуктов питания заплатили 23 миллиона шекелей штрафов за обнаруженные нарушения.

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