Минстрой даст 6,2 миллиарда на семь лет на социальное жилье
время публикации: 03 апреля 2024 г., 22:13 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 22:13
Министерство строительства, министерство финансов и государственная компания "Амидар" подписали новое соглашение об управлении государственного фонда социального жилья.
В рамках соглашения государство перечислит "Амидару" 6,2 миллиарда шекелей в течение семи лет. Компания, в свою очередь, должна будет сократить время устранения изъянов в квартирах, сократить время ожидания приема в своих отделениях и время ответа по телефону.
Также договор предусматривает ужесточение надзора министерства за качеством работы компании.