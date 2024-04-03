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Экономика

Минстрой даст 6,2 миллиарда на семь лет на социальное жилье

время публикации: 03 апреля 2024 г., 22:13 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 22:13
Минстрой даст 6,2 миллиарда на семь лет на социальное жилье
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Министерство строительства, министерство финансов и государственная компания "Амидар" подписали новое соглашение об управлении государственного фонда социального жилья.

В рамках соглашения государство перечислит "Амидару" 6,2 миллиарда шекелей в течение семи лет. Компания, в свою очередь, должна будет сократить время устранения изъянов в квартирах, сократить время ожидания приема в своих отделениях и время ответа по телефону.

Также договор предусматривает ужесточение надзора министерства за качеством работы компании.

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