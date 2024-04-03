Минстрой даст 6,2 миллиарда на семь лет на социальное жилье

Министерство строительства, министерство финансов и государственная компания "Амидар" подписали новое соглашение об управлении государственного фонда социального жилья.

В рамках соглашения государство перечислит "Амидару" 6,2 миллиарда шекелей в течение семи лет. Компания, в свою очередь, должна будет сократить время устранения изъянов в квартирах, сократить время ожидания приема в своих отделениях и время ответа по телефону.

Также договор предусматривает ужесточение надзора министерства за качеством работы компании.