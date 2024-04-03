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Впервые деканом школы бизнеса Тель-Авивского университета назначена женщина

время публикации: 03 апреля 2024 г., 21:57 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 21:57
Впервые деканом школы бизнеса Тель-Авивского университета назначена женщина
Flash90/Moshe Shai

Руководство Тель-Авивского университета объявило о назначении профессора Яэль Штейнгарт на должность декана факультета бизнес-менеджмента имени Колера в Тель-Авивском университете.

Штейнгарт, которая заменит профессора Дана Амирама, станет первой женщиной на этом посту с момента создания школы бизнеса в 1965 году.

Будущая декан присоединилась к штату университета в 2012 году, на текущий момент возглавляет кафедру бизнес-этики. Основные специализации Штейнгарт – маркетинг и поведение потребителей в таких сферах как онлайн-рейтинги и краудфандинг.

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