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"Дочка" израильского концерна "Рафаэль" поставит Украине машины для разминирования

время публикации: 03 апреля 2024 г., 12:05 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 12:05
"Дочка" израильского концерна "Рафаэль" поставит Украине машины для разминирования
AP Photo/Andrii Marienko

Британская компания Pearson Engineering, принадлежащая израильскому государственному оборонному концерну "Рафаэль", поставит Украине партию бронированных машин, предназначенных для разминирования сельскохозяйственных территорий.

Соответствующее заявление было сделано министерством обороны Великобритании.

Машины будут оснащены катковыми тралами, позволяющими "вспахивать" землю, детонируя мины и позволяя проложить безопасный проход, однако будут также иметь опцию установки других приборов, предназначенных для преодоления природных и рукотворных препятствий.

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