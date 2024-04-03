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Экономика

Минсвязи обяжет сотовых операторов обеспечить антенны на севере генераторами до конца июня

время публикации: 03 апреля 2024 г., 11:33 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 11:33
Минсвязи обяжет сотовых операторов обеспечить антенны на севере генераторами до конца июня
AP Photo/Matthias Schrader

Министерство связи опубликовало для ознакомления общественности черновик критериев для получения субсидий на обеспечение энергетической независимости сотовых антенн на севере страны.

Общая сумма субсидий, которую могут получить компании сотовой связи, составит 40 миллионов шекелей.

Минсвязи намерено обязать операторов обеспечить антенны на севере Израиля генераторами, чтобы они могли продолжать работать в случае перебоев с электроснабжением в условиях войны. Причем работы должны быть завершены до 30 июня.

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