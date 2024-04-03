Перед массовыми закупками на Песах минэкономики публикует сравнение цен в магазинах

Министерство экономики и промышленности и Совет потребителей Израиля провели исследование цен на самые распространенные товары из так называемой "корзины Песаха": разница между самой дорогой и самой дешевой торговыми сетями на необходимые к Песаху товары достигла 926 шекелей – 32%. Разница в цене на некоторые товары составляет более 100%. В среднем, в сравнении с прошлым годом "корзина Песаха" подорожала на 4%.

В рамках исследования специалисты министерства экономики и Совета потребителей Израиля проверили цены на 155 товаров в 44 торговых сетях: как в разных филиалах на территории всей страны, так и на сайтах этих торговых сетей.

Наиболее значительными была разница в цене на следующие товары: концентрированный томатный соус 22%, 100 граммовая упаковка – самая низкая цена этого товара всего 90 агорот (0,9 шекеля), а самая высокая – 2,7 шекеля, что говорит о разнице в 200%. Упаковку из шести губок для мытья и уборки "Сано Суши" можно купить за 6,80 – или за 14,90 (разница в 140%). Шоколадная паста для бутербродов "А-Шахар а-Оле", так любимая израильскими детьми, продается по цене от 6,80 до 15,90 шекеля (разница 134%).

Свежее филе лосося можно купить по цене 85,90 шекелей за килограмм – а можно выложить за тот же килограмм 199,90 шекелей (разница в 133%). Кетчуп "Осем" в 750-граммовой бутылке продается с разбросом цен от 6,50 шекелей до 14,80 шекелей (разница в 128%).

Средняя стоимость 155 товаров из "корзины Песаха" в Израиле составляет 3250 шекелей. При этом самой дешевой торговой сетью вновь становится "Рами Леви", где за "корзину Песаха" покупатель выложит 2923 шекеля, а самой дорогой торговой сетью стала AM:PM, где та же корзина обойдется в 3851 шекель.

Ценовой "рейтинг" торговых сетей из списка сравнения выглядит так (от самой дешевой до самой дорогой): "Рами Леви" (2923 шекеля), "Виктори" (2981), "Йохананоф" (2990), интернет-сайт "Рами Леви" (3002), Carrefour Hiper (3017), "Хаци Хинам" (3020), "Хаци Хинам Онлайн" (3048), "Махсаней а-Шук" (3048), Carrefour Market (3082), "Салах Даббах" (3086), "Нетто Хисахон" (3116), "Тив-Таам" (3122), "Махсаней а-Шук Онлайн" (3132), "Супер Барекет" (3143), "Шуферсаль Дил" (3154), "Шуферсаль Дил EXTRA" (3159), "Махсаней а-Шук Меадрин" (3169), "Гипер Коэн" (3173), "Яйнот Битан" (3183), "Шуферсаль Онлайн" (3190), "Махсаней а-Шук ба-Сити" (3231), "Супер Маркет" (3238), "Шук Меадрин" (3248 шекелей). Цены в этих сетях ниже, чем в среднем по Израилю – 3249 шекелей за "корзину Песаха".

В следующих сетях товары, необходимые к Песаху, обойдутся дороже, чем в среднем по стране: "Бар Коль Тов" (3257 шекелей), "Супер Сапир" (3282), "Махсаней а-Шук Бишвильха" (3296), "Нетто Хисахон бе-Шхуна" (3306), "Шук а-Ир" (3308), "Яйнот Битан ба-Сити" (3316), "Рами Леви бе-Шхуна" (3320), Carrefour City (3338), "Золь ве бе-Гадоль" (3347), "Супер Сапир бе-Шхуна" (3350), "Фреш Маркет" (3351), "Мааян 2000" (3351), "Шуферсаль Шели" (3377), "Алонит бе-Кибуц ве бе-Мошав" (3386), "Виктори Сити" (3453), "Мега ба-Ир" (3491), "Супер Алонит" (3407), "Шуферсаль Экспресс" (3541), "Мини Супер Алонит" (3768), и самая дорогая "корзина Песаха" в круглосуточной сети АМ:РМ – 3851 шекель за 155 товаров, необходимых на праздники.