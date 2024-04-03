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Минпрос разослал йешивам уведомления о прекращении выплат за подлежащих призыву

время публикации: 03 апреля 2024 г., 12:41 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 12:41
Минпрос разослал йешивам уведомления о прекращении выплат за подлежащих призыву
Chaim Goldberg/Flash90

Министерство просвещения разослало директорам йешив уведомление о прекращении выплат за учеников, подлежащих призыву на срочную службу.

"Мы рады сообщить вам о переводе выплат за апрель 2024 года. Обращаем ваше внимание, что, в соответствии с постановлением Высшего суда справедливости, с 1.4.2024 нельзя переводить выплаты за учеников, не получивших освобождения или отсрочки от военной службы, и не явившихся для призыва после 1.7.23, а также за учеников, чья отсрочка от военной службы истекла. Поэтому с 1.4.24 выплаты за этих учеников не переводятся.

Напомним, что в начале недели несколько влиятельных ультраортодоксальных раввинов объявили об организации сбора пожертвований для финансирования йешив.

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