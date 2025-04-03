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Экономика

Дания предоставит Украине дополнительную военную помощь почти на $1 млрд

Война в Украине
Украина
Европейский Союз
время публикации: 03 апреля 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 11:04
Дания предоставит Украине дополнительную военную помощь почти на $1 млрд
AP Photo/Efrem Lukatsky

Дания предоставит Украине 25-й по счету пакет помощи на сумму 6,7 млрд крон ($970 млн) на период 2025-2027, сообщается в пресс-релизе минобороны королевства.

Деньги будут направлены на закупку средств противовоздушной обороны, артиллерии и на поддержку ВВС Украины.

"25-м пакетом пожертвований мы подчеркиваем нашу поддержку Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен выразил надежду, что помощь Дании "сможет вдохновить других союзников оказать еще большую поддержку", так как "безопасность Украины имеет решающее значение для будущего всей Европы".

С февраля 2022 года Дания выделила около €7,45 млрд на военную помощь Киеву. Еще около €853 млн было передано на гражданские цели, отмечает ТАСС.

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