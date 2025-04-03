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Экономика

Утверждено новое строительство на месте бывшего банкетного зала "Версаль"

Недвижимость
Иерусалим
время публикации: 03 апреля 2025 г., 10:56 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 11:00
Спасатели на месте трагедии в 2001 году
Пресс-служба ЦАХАЛа

Иерусалимская муниципальная комиссия утвердила план строительства жилищно-коммерческого комплекса на бывшего банкетного зала "Версаль" в промышленной зоне Тальпийот.

Место трагедии, в которой в 2001 году погибли 23 человека и еще 380 были ранены, с тех пор пребывало в запустении.

Новый план предусматривает строительство 24-этажного здания, большую часть которого будет занимать отель с банкетным залом. Часть здания будет отдана под жилые квартиры, офисные и торговые помещения.

Напомним, что 24 мая 2001 года в иерусалимском зале торжеств "Версаль", находившемся в районе Тальпиот, произошла катастрофа: в результате обрушения пола верхнего (третьего) этажа 23 человека, пришедших на свадьбы, погибли, свыше 400 получили ранения. Это была крупнейшая "бытовая катастрофа" за всю историю Израиля. Следствие показало, что причиной трагедии стало несанкционированное удаление ряда колонн, подпиравших пол третьего этажа, во время ремонта здания.

Экономика
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