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Экономика

НАТГАЗ: строительство нового газопровода в Египет под вопросом

Инфраструктура
Египет
Нефть и газ
время публикации: 03 апреля 2025 г., 09:28 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 09:28
НАТГАЗ: строительство нового газопровода в Египет под вопросом
Gili Yaari/Flash90

Государственная компания НАТГАЗ опубликовала сообщение для биржи, согласно которому проект по строительству дополнительного газопровода между Израилем и Египтом может оказаться нереализуемым.

"На данном этапе само подписание соглашений о транспортировке и/или создание газопровода является неопределенным, в том числе из-за факторов, которые находятся вне контроля компании, таких как решения и действия правительственных органов и получение разрешений от третьих сторон", - говорится в коммюнике.

Напомним, что компания должна была начать строительство 65-километрового газопровода для увеличения объемов экспорта газа в Египет в 2025 году. Проект стоимостью 2 миллиарда шекелей должен был финансироваться газодобывающими компаниями

Экономика
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