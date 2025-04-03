НАТГАЗ: строительство нового газопровода в Египет под вопросом

Государственная компания НАТГАЗ опубликовала сообщение для биржи, согласно которому проект по строительству дополнительного газопровода между Израилем и Египтом может оказаться нереализуемым.

"На данном этапе само подписание соглашений о транспортировке и/или создание газопровода является неопределенным, в том числе из-за факторов, которые находятся вне контроля компании, таких как решения и действия правительственных органов и получение разрешений от третьих сторон", - говорится в коммюнике.

Напомним, что компания должна была начать строительство 65-километрового газопровода для увеличения объемов экспорта газа в Египет в 2025 году. Проект стоимостью 2 миллиарда шекелей должен был финансироваться газодобывающими компаниями