Пошлины Трампа: последствия для Израиля

Надежда правительства Израиля на то, что отмена последних остававшихся пошлин на американскую сельхозпродукцию позволит избежать введения американских пошлин, оказалась напрасной.

Причем она изначально была безосновательной, поскольку президент США Дональд Трамп четко давал понять, что считает проблемой в торговых взаимоотношениях с другими странами отнюдь не только пошлины, но и такие налоги, как НДС, манипуляции с курсом национальных валют, государственные субсидии и т.д.

Также безосновательными были и надежды на то, что Израиль сможет воспользоваться торговой войной Трампа с Евросоюзом, озвучивавшиеся в последние месяцы некоторыми экономическими экспертами.

Сложно сказать, как именно экономисты Трампа насчитали у Израиля 34% преимущества, однако очевидно, что туда вошли 83% налога на покупку американских автомобилей, 18% НДС.

Менее понятно заявление представителей Трампа, что Израилю посчитали и нарушение прав на интеллектуальную собственность, особенно в сфере производства лекарств. США исключили Израиль из списка стран, нарушающих авторское право, еще в 2014 году после принятия Кнессетом ряда поправок, увеличивающих срок защиты патентов и т.д.

Пошлина на импорт израильской продукции, как и взаимные пошлины для других стран, должна вступить в силу 9 апреля.

Скорее всего, в Израиле попытаются убедить Белый дом, "что произошла ошибка", однако во-первых таких пытающихся за оставшуюся неделю будет много, а во-вторых, вряд ли эти попытки будут успешными.

При этом у Израиля нет реальной возможности убрать налоги, из-за которых Трамп ввел "ответные пошлины". Не существует сценария, при котором американские товары в Израиле будут освобождены от НДС, а американские автомобили – от налога на покупку.

Что касается влияния пошлины на израильскую экономику, прежде всего следует отметить, что по своей природе пошлинами облагаются только товары, поэтому сектор услуг, на который приходится чуть меньше половины израильского экспорта в США, не пострадает.

А вот для сектора товаров решение Вашингтона будет тяжелым ударом. На долю США приходятся 26% израильского экспорта товаров. В 2024 году он составил 17,3 миллиарда долларов.

Около 20% израильского экспорта товаров в США составляет высокотехнологичная продукция – чипы, телекоммуникационное оборудование, электрическая аппаратура. Еще 13% приходятся на долю оптической и медицинской аппаратуры, около 10% – на алмазы, в среднем по 5% на фармацевтическую продукцию, на химическую продукцию и на пластмассы и изделия из них, около 4% – на авиационное оборудование.

Очевидно, что среди пострадавших от пошлин окажутся Intel Israel, "Тева", ICL, "Адама", оборонные корпорации. Однако гораздо более тяжелым станет удар для малых экспортеров, для которых США являются основным, если не единственным рынком.

Также неясно, что станет с трехсторонними торговыми соглашениями Израиля и США с Египтом и с Иорданией, в рамках которых совместная израильско-египетская и израильско-иорданская продукция поставляется в США беспошлинно.