Дональд Трамп объявил о введении 17-процентной пошлины на товары из Израиля

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары, ввозимые из-за рубежа. Согласно представленной таблице, товары из Израиля будут облагаться 17-процентной пошлиной.

На пресс-конференции в саду Белого дома Трамп заявил, что на протяжении многих лет США старались убирать торговые барьеры для других стран, в то время как они устанавливали "огромные тарифы" на американскую продукцию.

Президент США представил таблицу с тремя колонками: в первой – название страны, во второй – размер пошлины на товары из США, которые в ней действуют, и в третьей – какие тарифы вводит в отношении страны Вашингтон.

Базовым и самым низким тарифом в 10% будут облагаться товары из Украины, Великобритании, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, ОАЭ, Новой Зеландии и т.д.

Пошлины на товары из стран ЕС составят 20%, из Китая – 34%, из Швейцарии 31%. Одни из самых высоких сборов установлены для Вьетнама – 46%, Камбоджи – 49%, Лаоса – 48%.

"Это наша декларация Независимости", – заявил Трамп.

Издание Jerusalem Post пишет, что решение администрации Трампа о введении 17-процентной пошлины на продукцию из Израиля вызвало шок в Иерусалиме. "Мы в шоке. Мы были уверены, что решение полностью отменить пошлины на импорт из США поможет избежать этого шага", – цитирует издание высокопоставленный источник в экономическом ведомстве.

Во вторник, 1 апреля, канцелярия премьер-министра сообщила, что по указанию Биньямина Нетаниягу, министра финансов Бецалеля Смотрича и министра экономики и промышленности Нира Барката, Израиль отменил все таможенные пошлины, которые до сих пор взимались с товаров из США – крупнейшего торгового партнера Израиля. В пресс-релизе канцелярии говорилось: "США – самый близкий союзник Израиля, а также его важнейший торговый партнер. В 2024 году экспорт товаров в США составил 17,3 миллиарда долларов, а экспорт услуг был оценен в 16,7 миллиарда долларов. Соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и США, заключенное в 1985 году, привело к тому, что подавляющее большинство (примерно 99%) товаров, импортируемых из США, уже полностью освобождено от таможенных пошлин. Таким образом, снижение пошлин коснется крайне ограниченного числа товаров в категории продовольственного и сельскохозяйственного импорта из США.

Отмена пошлин фактически расширит торговое соглашение между Израилем и США и укрепит стратегические отношения между странами. Она также несет потенциальную выгоду для израильских потребителей в виде возможного снижения стоимости жизни за счет ожидаемого увеличения импорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров из США, которые теперь будут облагаться нулевой пошлиной".