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Экономика

Курс валют в Израиле 3 апреля 2025 года: доллар немного подорожал, курс евро резко вырос

время публикации: 03 апреля 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 15:29
Курс валют в Израиле 3 апреля 2025 года: доллар немного подорожал, курс евро резко вырос
Фото NEWSru.co.il

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 3 апреля, валютные торги завершились повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Причем евро подорожал резко, на 2,5%.

Курс доллара вырос на 0,162% и составил 3,705 шекеля за $1. Курс евро вырос на 2,505% и составил 4,092 шекеля за €1.

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