Курс валют в Израиле 3 апреля 2025 года: доллар немного подорожал, курс евро резко вырос

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 3 апреля, валютные торги завершились повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Причем евро подорожал резко, на 2,5%.

Курс доллара вырос на 0,162% и составил 3,705 шекеля за $1. Курс евро вырос на 2,505% и составил 4,092 шекеля за €1.