Премьер-министр Греции: Израиль примет активное участие в программе перевооружения "Щит Ахилла"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в ходе состоявшегося во вторник, 1 апреля, выступления в парламенте о намерении правительства реализовать проект "Щит Ахилла".

По словам Мицотакиса, Израиль будет ключевым партнером Греции в реализации этого плана, в том числе потому, что израильские оборонные компании смогут поставить противоракетные, противодроновые и противокорабельные системы гораздо быстрее, чем любая другая страна.

Греция намерена потратить 25 миллиардов евро в течение 12 ближайших лет на перевооружение и укрепление своих вооруженных сил.