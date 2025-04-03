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Экономика

Премьер-министр Греции: Израиль примет активное участие в программе перевооружения "Щит Ахилла"

Оборонка
Греция
время публикации: 03 апреля 2025 г., 13:06 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 13:06
Премьер-министр Греции: Израиль примет активное участие в программе перевооружения "Щит Ахилла"
Debbie Hill, UPI Pool via AP

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в ходе состоявшегося во вторник, 1 апреля, выступления в парламенте о намерении правительства реализовать проект "Щит Ахилла".

По словам Мицотакиса, Израиль будет ключевым партнером Греции в реализации этого плана, в том числе потому, что израильские оборонные компании смогут поставить противоракетные, противодроновые и противокорабельные системы гораздо быстрее, чем любая другая страна.

Греция намерена потратить 25 миллиардов евро в течение 12 ближайших лет на перевооружение и укрепление своих вооруженных сил.

Экономика
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