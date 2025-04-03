Минфин Израиля проводит совещание по поводу пошлин Трампа
время публикации: 03 апреля 2025 г., 10:14 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 10:14
Министерство финансов сообщило, что министр финансов Бецалель Смотрич созвал совещание с участием руководства министерства, а также руководителей Президиума предпринимательского сектора, Объединения промышленников и Объединения торговых палат.
"Мы работаем над оценкой последствий для экономики страны пошлины, введенной США на израильскую продукцию, и рассматриваем дальнейшие шаги", - говорится в сообщении пресс-службы минфина.