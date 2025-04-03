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Экономика

Минфин Израиля проводит совещание по поводу пошлин Трампа

Промышленность
США
Минфин
время публикации: 03 апреля 2025 г., 10:14 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 10:14
Минфин Израиля проводит совещание по поводу пошлин Трампа
Flash90. Фото: Н.Фентон

Министерство финансов сообщило, что министр финансов Бецалель Смотрич созвал совещание с участием руководства министерства, а также руководителей Президиума предпринимательского сектора, Объединения промышленников и Объединения торговых палат.

"Мы работаем над оценкой последствий для экономики страны пошлины, введенной США на израильскую продукцию, и рассматриваем дальнейшие шаги", - говорится в сообщении пресс-службы минфина.

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