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Экономика

Египет направит в Газу 107 тонн топлива

Газа
Египет
время публикации: 03 августа 2025 г., 10:14 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 10:14
Египет направит в Газу 107 тонн топлива
AP Photo/Adel Hana

Египетский государственный канал "аль-Каира" сообщил, что два грузовика с топливом суммарной грузоподъемностью 107 тонн должны въехать в сектор Газы. Он обвинил Израиль в препятствовании поставкам.

Канал цитирует министерство здравоохранения созданной ХАМАСом администрации сектора, который заявляет, что отсутствие топлива затрудняет работу больниц. При этом не сообщается, когда цистерны прибудут в Газу и для чего предназначено топливо.

Экономика
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