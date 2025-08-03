Египет направит в Газу 107 тонн топлива

Египетский государственный канал "аль-Каира" сообщил, что два грузовика с топливом суммарной грузоподъемностью 107 тонн должны въехать в сектор Газы. Он обвинил Израиль в препятствовании поставкам.

Канал цитирует министерство здравоохранения созданной ХАМАСом администрации сектора, который заявляет, что отсутствие топлива затрудняет работу больниц. При этом не сообщается, когда цистерны прибудут в Газу и для чего предназначено топливо.