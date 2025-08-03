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Экономика

Air Baltic возвращается в Израиль на месяц раньше, чем планировалось

Авиация
время публикации: 03 августа 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 13:02

Латвийский авиаперевозчик Air Baltic сообщил, что полеты в Израиль будут возобновлены 4 сентября, а не 30 сентября, как сообщалось ранее. Об этом пишет издание The Marker.

Напомним: 23 июля группа авиакомпаний Lufthansa опубликовала график возвращения в Израиль входящих в нее авиакомпаний Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss Air, Eurowings и Brussels Airlines. Lufthansa, Austrian Airlines уже возобновили полеты.

В то же время авиакомпания Air India продолжает отменять рейсы в Израиль, и вернется не раньше 25 октября 2025 года, хотя ранее планировала вернуться в конце сентября.

Итальянская авиакомпания ITA, входящая в группу Lufthansa, также отложила на месяц возвращение в Израиль и возобновит полеты только в конце сентября.

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ITA и Air India откладывают возвращение в Израиль