Ynet: правительство будет поощрять алию "богатых и востребованных"

Как пишет Ynet, израильское правительство готовит программу по содействию репатриации состоятельных евреев, которых эта программа определяет как "стратегических инвесторов". Соответствующее решение должно быть принято 4 августа. Для них разработана система стимулов: снижение регуляции, помощь в переводе финансовой деятельности в Израиль и т.д.

Еще одно направление, согласно изданию, призвано привлечь в еврейское государство молодых специалистов – выпускников ведущих университетов мира, в том числе – при помощи стипендий и исследовательских грантов. Они призваны стать локомотивом инновационных процессов в Израиле, привести к возникновению новых компаний и выработке стратегий развития.

План предусматривает создание в министерстве алии и интеграции нового подразделения, которое займется сопровождением репатриантов, обладающих необходимыми знаниями и навыками, в том числе, содействуя их трудоустройству. К процессу будет привлечена и межминистерская группа, в работе которой примут участие и представители частного сектора.

Напомним: директор Налогового управления Шай Аронович и главный аудитор министерства финансов Яхели Ротенберг побывали в июле 2025 года в Лондоне, где провели ряд встреч с состоятельными евреями, рассматривающими возможность репатриации в Израиль

Высокопоставленные чиновники представили потенциальным репатриантам различные варианты налоговых льгот. Как отмечало издание The Marker, речь идет о закрытых мероприятиях, проводившихся в лондонских районах, где проживают состоятельные евреи.

Инициатором поездки стал генеральный директор министерства алии и интеграции Авихай Кахана. Перед визитом руководства минфина в Лондоне была проведена серия встреч с представителями Ведомства национального страхования и других структур.