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Экономика

Ynet: правительство будет поощрять алию "богатых и востребованных"

Репатриация
время публикации: 03 августа 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 12:32
Ynet: правительство будет поощрять алию "богатых и востребованных"
Noam Revkin Fenton/Flash90

Как пишет Ynet, израильское правительство готовит программу по содействию репатриации состоятельных евреев, которых эта программа определяет как "стратегических инвесторов". Соответствующее решение должно быть принято 4 августа. Для них разработана система стимулов: снижение регуляции, помощь в переводе финансовой деятельности в Израиль и т.д.

Еще одно направление, согласно изданию, призвано привлечь в еврейское государство молодых специалистов – выпускников ведущих университетов мира, в том числе – при помощи стипендий и исследовательских грантов. Они призваны стать локомотивом инновационных процессов в Израиле, привести к возникновению новых компаний и выработке стратегий развития.

План предусматривает создание в министерстве алии и интеграции нового подразделения, которое займется сопровождением репатриантов, обладающих необходимыми знаниями и навыками, в том числе, содействуя их трудоустройству. К процессу будет привлечена и межминистерская группа, в работе которой примут участие и представители частного сектора.

Напомним: директор Налогового управления Шай Аронович и главный аудитор министерства финансов Яхели Ротенберг побывали в июле 2025 года в Лондоне, где провели ряд встреч с состоятельными евреями, рассматривающими возможность репатриации в Израиль

Высокопоставленные чиновники представили потенциальным репатриантам различные варианты налоговых льгот. Как отмечало издание The Marker, речь идет о закрытых мероприятиях, проводившихся в лондонских районах, где проживают состоятельные евреи.

Инициатором поездки стал генеральный директор министерства алии и интеграции Авихай Кахана. Перед визитом руководства минфина в Лондоне была проведена серия встреч с представителями Ведомства национального страхования и других структур.

Экономика
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 июля 2025

Руководство минфина Израиля слетало в Лондон на встречу с потенциальными репатриантами