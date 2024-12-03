Банки обяжут уведомлять клиентов, что у них слишком много денег на текущем счете

Экономическая комиссия Кнессета утвердила к первому чтению законопроект депутата Эреза Малуля (ШАС), обязывающий коммерческие банки уведомлять клиентов о наличии крупной суммы денег на текущем счете.

Согласно законопроекту, если на текущем счете клиента на протяжении трех месяцев подряд имеется сумма более 15000 шекелей, банк должен обратиться к клиенту и предложить ему варианты инвестиции денег.