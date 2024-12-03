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Экономика

Банки обяжут уведомлять клиентов, что у них слишком много денег на текущем счете

Финансы
ШАС
время публикации: 03 декабря 2024 г., 20:19 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 20:19
Банки обяжут уведомлять клиентов, что у них слишком много денег на текущем счете
Nati Shohat/Flash90

Экономическая комиссия Кнессета утвердила к первому чтению законопроект депутата Эреза Малуля (ШАС), обязывающий коммерческие банки уведомлять клиентов о наличии крупной суммы денег на текущем счете.

Согласно законопроекту, если на текущем счете клиента на протяжении трех месяцев подряд имеется сумма более 15000 шекелей, банк должен обратиться к клиенту и предложить ему варианты инвестиции денег.

Экономика
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