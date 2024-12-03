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Экономика

Тарифы на электроэнергию вырастут в январе на 3,8%

Потребление
Цены
Тарифы
время публикации: 03 декабря 2024 г., 17:36 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 17:36
Тарифы на электроэнергию вырастут в январе на 3,8%
Nati Shohat/Flash90

Электроэнергия для домашнего использования с 1 января подорожает на 3,8%, в результате чего средний счет за электричество на семью вырастет до 391 шекеля (до НДС), то есть, примерно на 14 шекелей в сравнении со средним счетом на семью в 2024 году.

Предыдущее подорожание электроэнергии произошло в феврале 2024 года, когда тарифы на электричество выросли на 2,6%.

Тарифы на электроэнергию устанавливает Управление электроэнергии, куда входят представители министерства финансов и министерства энергетики. В этом году подорожание электричества объясняется макроэкономическими факторами, повышением индекса цен и инфляцией.

Кроме того, Электрическая компания "Хеврат Хашмаль" была вынуждена приобрести оборудование для защиты от ракетных обстрелов и увеличить запас горючего на сотни миллионов шекелей.

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