x
03 декабря 2024
|
последняя новость: 08:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2024
|
03 декабря 2024
|
последняя новость: 08:00
03 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Главный раввинат намерен ужесточить контроль над импортом молока

время публикации: 03 декабря 2024 г., 07:58 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 07:58

Главный раввинат Израиля представил импортерам молочной продукции новый список требований для получения сертификата кошерности высокого уровня ("меадрин").

Как сообщает портал ynet, по новым правилам, контролер кашрута должен присутствовать на ферме на момент начала дойки, а не только во время дойки, что делает невозможным посещение контролером нескольких ферм за один раз, и требует от импортеров найма значительного числа дополнительных контролеров.

Кроме того, импортеры утверждают, что главный раввинат хочет требовать от них новый пакет документации, часть которой не имеет к ним отношения, и что изменения в требованиях приведут к существенному росту цен на импортируемую продукцию, и в частности – на твердые сыры.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 января 2023

Главный раввин Израиля объявил мясо из пробирки кошерным и парве, но с оговоркой
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 ноября 2018

Египетская гостиница впервые получила израильский кашрут