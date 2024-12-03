Главный раввинат намерен ужесточить контроль над импортом молока

Главный раввинат Израиля представил импортерам молочной продукции новый список требований для получения сертификата кошерности высокого уровня ("меадрин").

Как сообщает портал ynet, по новым правилам, контролер кашрута должен присутствовать на ферме на момент начала дойки, а не только во время дойки, что делает невозможным посещение контролером нескольких ферм за один раз, и требует от импортеров найма значительного числа дополнительных контролеров.

Кроме того, импортеры утверждают, что главный раввинат хочет требовать от них новый пакет документации, часть которой не имеет к ним отношения, и что изменения в требованиях приведут к существенному росту цен на импортируемую продукцию, и в частности – на твердые сыры.