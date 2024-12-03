Минэкономики хочет ввести защитную пошлину на канадскую марихуану, минздрав против

Департамент импортных пошлин в министерстве экономики продвигает введение защитной пошлины в размере 175% на импорт медицинской марихуаны из Канады.

Проверка главы департамента Дани Таля, к которому обратились израильские производители медицинской марихуаны, показала, что канадские производители продают свою продукцию по демпинговым ценам.

В то же время импортеры марихуаны признают, что в целом имеет место перепроизводство продукции, однако утверждают, что ситуация не соответствует определению демпинга. Кроме того, они подчеркивают, что в последние годы доля местного производства на рынке медицинской марихуаны выросла с 48,5% до 76,4%, что свидетельствует об отсутствии демпинга.

Импортеров поддержало министерство здравоохранение, утверждающее, что оценка министерства экономики основана на фактологических и методологических ошибках, поскольку была сделана на базе крайне неполной информации, предоставленной незначительным количеством производителей.