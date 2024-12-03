Суд снова отменил решение акционеров и лишил Маска бонуса в $101 млрд

Суд штата Делавар повторно отменил решение собрания акционеров корпорации Tesla, утвердившего выделение бонуса его основателю Илону Маску.

Судья Кэтлин МакКормик снова приняла сторону миноритарных акционеров, постановив, что тот факт, что решение было утверждено большинством акционеров, не означает, что это решение отвечает их интересам.

"Большая и талантливая группа юридических фирм, представляющих Маска, прибегла к творческим аргументам, но их беспрецедентные теории противоречат обширным разделам закона", - говорится в судебном решении. МакКормик поддержала аргументы истцов о том, что совет директоров Tesla слишком близок к Маску, основываясь на словах самого Маска, который признал, что он "вел переговоры только против самого себя".

В январе этого года МакКормик уже аннулировала бонус Маска, оговоренный собранием акционеров еще в 2018 году. На момент первой отмены он стоил около 56 миллиардов долларов. После этого бонус был повторно утвержден собранием акционеров. Поскольку акции Tesla за этот год сильно выросли в цене, на текущий момент бонус оценивается в 101 миллиард долларов.

Tesla и Маск уже заявили, что намерены обжаловать решение суда.