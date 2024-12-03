Китай прекращает экспорт гелия, германия и сурьмы в США
время публикации: 03 декабря 2024 г., 21:34 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 21:34
Министерство торговли КНР объявило о введении немедленного запрета на экспорт в США "сырьевых продуктов двойного назначения", ставшего ответом на ужесточение Вашингтоном запрета на поставку в Китай полупроводников.
В запретный список попали гелий, германий и сурьма. Также будет ужесточен экспорт графита. Все перечисленные материалы активно используются в полупроводниковых технологиях или в производстве батарей.
При этом Китай контролирует 77% рынка графита, 98% рынка гелия, 60% рынка германия и 52% рынка сурьмы.