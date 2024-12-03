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Экономика

Шницели "Оф Тов" станут дороже, хотя ценники не изменятся

время публикации: 03 декабря 2024 г., 08:57 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 08:57
Шницели "Оф Тов" станут дороже, хотя ценники не изменятся
Фото NEWSru.co.il

Компании, желающие увеличить доходность продукта, далеко не всегда используют для этого повышение цен, которое воспринимается потребителями негативно.

Нередко вместо этого компания уменьшает объем продукта (т.н. шринкфляция) или удешевляет компоненты, из которых этот продукт делается (т.н. скимпфляция).

На этой неделе по пути шринкфляции пошел производитель популярных в Израиле куриных полуфабрикатов "Оф Тов", уменьшивший вес упаковок своей продукции с 700 граммов до 600 граммов.

Напомним, что в начале войны компания повысила цены на свою продукцию на 30-35%.

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