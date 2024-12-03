Мики Зоар: большая часть сокращений бюджета минкультуры отменена

Министр культуры и спорта Мики Зоар опубликовал сообщение, согласно которому он достиг соглашения с министерством финансов об отмене большей части сокращений бюджета его министерства.

Вместе с тем, в заявлении Зоара не указывается, какая сумма все-таки будет урезана из бюджета. Напомним, что в проекте мер по консолидации госбюджета, опубликованном ранее министерством финансов, речь шла о сокращении бюджета министерства культуры и спорта на 116 миллионов шекелей сверх общего секвестра.

При этом в окружении Зоара отметили, что министр продолжает переговоры по поводу бюджета на субсидии в сфере кино.