Аналитический отдел JP Morgan: возможен ограниченный рост риска инвестиций в Израиль на фоне судебной реформы

Утром в пятницу по иерусалимскому времени крупный американский инвестиционный банк JP Morgan опубликовал документ своего аналитического отдела касательно ситуации в Израиле. В публикации было подчеркнуто, что это официальная позиция банка.

В отчете инвесторам рекомендуется сохранять нейтральную позицию по шекелю, который будет в большей степени зависеть от происходящего на мировых финансовых рынках, и ограничиться государственными облигациями со сроком погашения до двух лет.

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Аналитики банка отмечают рост неприятия риска на местном фондовом рынке на фоне добавления опасений инвесторов по поводу юридической реформы к увеличившимся геополитическим рискам.

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"Любое существенное ухудшение институциональной устойчивости может повлиять на инвестиционные потоки, однако масштабы и сроки такого воздействия трудно оценить. Также может иметь место риск снижения суверенного кредитного рейтинга Израиля, но мы ожидаем, что влияние этого на рынок будет ограниченным", – говорится в отчете.

В анализе приводится пример Польши как страны, в которой судебная реформа спустя несколько лет привела к отставанию масштабов иностранных инвестиций по сравнению с ожидаемым. Вместе с тем, отмечается, что состояние экономики Израиля на текущий момент имеет существенные отличия от состояния экономики Польши на тот момент. В частности, доля иностранных держателей израильских облигаций составляет только 19,5% по сравнению с 40% в Польше.

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Также в отчете подчеркивается крайне ограниченное влияние витков роста геополитической напряженности на израильский рынок в последние десятилетия, в том числе – в ходе крупных военных операций.

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Напомним, что в начале этой недели канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу распространила отчет JP Morgan, в котором говорилось, что что споры вокруг судебной реформы не более, чем фоновый шум, который не повлияет на экономику страны в обозримом будущем. Поскольку публикация не была распространена по обычным каналам, по которым банк распространяет рекомендации своего аналитического отдела, противники реформы сначала обвинили сторонников реформы в подделке и распространении ложных сведений. Однако сутки спустя JP Morgan подтвердил подлинность документа, что, впрочем, не сильно улучшило ситуацию, так как речь идет не об анализе, подготовленном аналитиками экономического отдела, а о базовом комментарии для суточных трейдеров, проще говоря – спекулянтов, которых более отдаленная перспектива просто не интересует, а текущий рост неопределенности из-за внутриполитического конфликта привлекает как "мутная вода".