Высокие технологии в школах Израиля: ИИ будет интегрирован в образовательную программу

Министерство образования планирует внедрить технологии ИИ в образовательную систему в 2025 году в рамках национального плана, сообщает "Мако".

Программа предполагает обучение учителей, создание инновационного контента и внедрение ИИ-технологий в учебный процесс, чтобы подготовить следующее поколение к успеху в будущем. Министерство планирует использовать различные инновационные инструменты, включая обучающий бот "Q" на базе системы Gemini от Google. Этот бот предназначен для помощи студентам и преподавателям в развитии навыков создания инструкций для систем искусственного интеллекта через игровую обучающую платформу.

Система также включит "Magic School" – базу данных ботов на основе ИИ, которая поможет учителям интегрировать современные технологии в уроки, обеспечивая персонализацию занятий и оценок. В рамках программы будет представлен адаптированный интерфейс Minecraft для младших классов, галерея ИИ с разнообразными инструментами, курсами и обучающими видео по искусственному интеллекту, а также "Reading Coach" от Microsoft и курсы от Google, разработанные совместно с Центром киберобразования.

Для поддержки внедрения технологий в школах привлечены около 3000 наставников из ведущих высокотехнологичных компаний, а 70 тысяч учителей пройдут обучение по использованию ИИ в образовательном процессе.