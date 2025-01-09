ВЭФ опубликовал ТОП-15 исчезающих и перспективных профессий до 2030 года

Всемирный экономический форум опубликовал новый прогноз по влиянию технологий искусственного интеллекта на рынок труда в среднесрочной перспективе.

Если в 2023 году аналитики ВЭФ прогнозировали сокращение рабочих мест в результате интенсивного внедрения ИИ, то в новом прогнозе говорят о добавлении 78 миллионов новых ставок.

Согласно прогнозу, в ближайшие пять лет исчезнут 92 миллиона ставок и появятся 170 миллионов новых ставок.

59 работникам из 100 придется менять навыки, чтобы сохранить свою актуальность для рынка труда, и по оценке аналитиков, 11 из них не смогут этого сделать.

В списке 15 профессий, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения в результате ИИ-революции – кассиры, административные помощники и секретари, уборщики и помощники по хозяйству, работники типографий и представители смежных профессий, бухгалтеры и расчетчики заработной платы, бортпроводники, охранники, банковские клерки, стенографисты и клерки, занимающиеся вводом данных, работники в сферах информационной поддержки и обслуживания клиентов, графические дизайнеры, Менеджеры по бизнес-услугам и администрированию, координаторы и специалисты по рассмотрению претензий.

Список профессий, спрос на которые в ближайшие годы будет только расти, возглавляют сельскохозяйственные работники. Далее следуют водители легких грузовиков, разработчики программного обеспечения, квалифицированные строительные рабочие и представители смежных профессий, продавцы в магазинах, работники пищевой промышленности и смежных специальностей, сертифицированные специалисты по патронажному уходу, работники общепита, генеральные менеджеры и операционные менеджеры, социальные работники, руководители проектов, преподаватели в системе высшего образования, учителя в системе среднего образования, персональные сиделки.