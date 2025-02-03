x
03 февраля 2025
|
последняя новость: 17:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2025
|
03 февраля 2025
|
последняя новость: 17:57
03 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Электра" закрывает завод кондиционеров в Ришон ле-Ционе

Рынок труда
Импорт и экспорт
Промышленность
время публикации: 03 февраля 2025 г., 17:52 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 17:52

Компания "Электра Моцарей Цриха" уведомила работников принадлежащего ей завода по производству кондиционеров в Ришон ле-Ционе о намерении закрыть завод в конце 2026 года.

На месте завода будет возведен жилищный проект, а сохраняющаяся часть деятельности завода будет перенесена в Ашкелон.

Причина данного шага – нерентабельность производства в Израиле канальных кондиционеров после снятия импортных пошлин. В связи с этим компания переходит на импорт кондиционеров из Китая.

Кроме того, изменения в европейской регуляции и рост цен на газ в Европе привели к прекращению производства систем обогрева полов для крупных европейских компаний.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook