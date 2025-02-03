"Электра" закрывает завод кондиционеров в Ришон ле-Ционе

Компания "Электра Моцарей Цриха" уведомила работников принадлежащего ей завода по производству кондиционеров в Ришон ле-Ционе о намерении закрыть завод в конце 2026 года.

На месте завода будет возведен жилищный проект, а сохраняющаяся часть деятельности завода будет перенесена в Ашкелон.

Причина данного шага – нерентабельность производства в Израиле канальных кондиционеров после снятия импортных пошлин. В связи с этим компания переходит на импорт кондиционеров из Китая.

Кроме того, изменения в европейской регуляции и рост цен на газ в Европе привели к прекращению производства систем обогрева полов для крупных европейских компаний.