"Электра" закрывает завод кондиционеров в Ришон ле-Ционе
время публикации: 03 февраля 2025 г., 17:52 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 17:52
Компания "Электра Моцарей Цриха" уведомила работников принадлежащего ей завода по производству кондиционеров в Ришон ле-Ционе о намерении закрыть завод в конце 2026 года.
На месте завода будет возведен жилищный проект, а сохраняющаяся часть деятельности завода будет перенесена в Ашкелон.
Причина данного шага – нерентабельность производства в Израиле канальных кондиционеров после снятия импортных пошлин. В связи с этим компания переходит на импорт кондиционеров из Китая.
Кроме того, изменения в европейской регуляции и рост цен на газ в Европе привели к прекращению производства систем обогрева полов для крупных европейских компаний.