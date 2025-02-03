Рейтинг банков и кредитных компаний по данным Банка Израиля

Банк Израиля опубликовал результаты опроса клиентов банковской системы о степени удовлетворения обслуживанием, получаемым от коммерческих банков и компаний кредитных карт.

Общий уровень удовлетворенности израильтян своими банками вырос на 1% по сравнению с 2023 годом и составил 57%.

Больше всего довольных клиентов (70%) у банка "Яхав". Из больших банков лидирует "Мизрахи-Тфахот" (62%), за которым следует "Дисконт" (60%), а худший показатель – у банка "Апоалим" (51%), уступившего "Бейнлеуми" (53%) и "Леуми" (54%).

Лучший по качеству обслуживания в отделении – банк "Мизрахи-Тфахот" (85% довольных клиентов), а банк "Леуми" – лучший по работе колл-центра, интернет-сайта и приложения для смартфонов.

Среди кредитных карт больше всего довольных обслуживанием компании MAX (63%). У "Каль" и "Исракарта" по 59%, у American Express - 56%.