Полиция рассказала депутатам, сколько дорожных камер работают на дорогах Израиля

Согласно данным, представленным полицией Израиля депутатам Кнессета на заседании экономической комиссии, посвященном росту количества ДТП, на израильских дорогах имеются около 140 камер, фиксирующих превышение скорости.

В частности, на трассах установлены около 100 коробок для стационарных камер "Алеф 3", однако часть из них – пустышки, на самом деле работают около 70-80 камер этого типа.

Кроме того, имеются около 60 камер, фиксирующих такие нарушения, как пользование мобильным телефоном или чтение документов за рулем.

Представители полиции сообщили также, что планируют разместить около 50 новых систем контроля скорости, основанных на парных камерах, установленных на определенном расстоянии друг от друга, и фиксирующих время проезда автомобилем этого расстояния. Подобная технология уже год тестируется на трассе 90 (шоссе Арава), однако на полноценное развертывание системы пока нет бюджета.