Тель-Авивская биржа определилась с порядком перехода на общемировое расписание

Тель-Авивская биржа ценных бумаг разослала членам биржи документ, описывающий порядок изменения графика проведения торгов.

С 1 января 2026 года торги на TASE будут проходить не с воскресенья по четверг, а с понедельника по пятницу, что синхронизирует их с расписанием торгов на основных мировых биржах, и облегчит включение израильских индексов в региональные и общемировые.

По пятницам торги будут открываться в 10:00, как и в остальные дни, а закрываться в 13:50. Торги по деривативам будут открываться в пятницу в 09:45 и закрываться в 14:00.

Технические действия, обычно выполняемые после завершения торгов, будут с пятницы переноситься на воскресенье.

Кроме того, по пятницам не будут проводиться первичные размещения акций (IPO).