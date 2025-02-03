Тель-Авивская биржа определилась с порядком перехода на общемировое расписание
время публикации: 03 февраля 2025 г., 19:19 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 19:19
Тель-Авивская биржа ценных бумаг разослала членам биржи документ, описывающий порядок изменения графика проведения торгов.
С 1 января 2026 года торги на TASE будут проходить не с воскресенья по четверг, а с понедельника по пятницу, что синхронизирует их с расписанием торгов на основных мировых биржах, и облегчит включение израильских индексов в региональные и общемировые.
По пятницам торги будут открываться в 10:00, как и в остальные дни, а закрываться в 13:50. Торги по деривативам будут открываться в пятницу в 09:45 и закрываться в 14:00.
Технические действия, обычно выполняемые после завершения торгов, будут с пятницы переноситься на воскресенье.
Кроме того, по пятницам не будут проводиться первичные размещения акций (IPO).