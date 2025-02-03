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Экономика

Торговые войны Трампа: Мексика пошла на уступки, Трамп сообщил, что поговорил с Трюдо

США
Мексика
время публикации: 03 февраля 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 18:09
Торговые войны Трампа: Мексика пошла на уступки, Трамп сообщил, что поговорил с Трюдо
AP Photo/Ben Curtis

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого Белый дом сообщил о замораживании на месяц указа о введении импортных пошлин на мексиканскую продукцию.

Взамен Мексика направит на границу с США 10 тысяч бойцов национальной гвардии, задачей которых будет остановка поставок фентанила в США и блокирование потока нелегальных мигрантов.

По словам Шейнбаум, США также примут меры по блокированию контрабанды американского оружия в Мексику.

Ранее сегодня стало известно, что по итогам визита в Панаму госсекретаря США Марко Рубио власти этой страны объявили, что не продлят договор с Китаем о преференциях в пользовании Панамским каналом, выйдут из китайской инициативы "Пояс и путь" и предоставят право бесплатного прохода кораблям ВМС США.

Что касается Канады, на импорт из которой также введена пошлина в 25%, Трамп заявил, что поговорил сегодня утром с премьер-министром Джастином Трюдо и проведет еще одну беседу с ним сегодня вечером.

Экономика
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