Греция планирует разместить артиллерию израильского производства у границ с Турцией

Министерство обороны Греции ведет переговоры о закупке у Израиля 40 артиллерийских систем PULS производства концерна "Эльбит Маарахот" для их размещения на границе с Турцией и на островах.

Греческие СМИ сообщают, что в феврале министр обороны Никос Дендиас представит в парламенте план оборонных закупок ближайшее десятилетие, в котором значительное внимание будет уделено укреплению сухопутных войск, и в первую очередь – артиллерии.

Стоимость сделки оценивается в 500-700 миллионов евро. Стороны ведут переговоры по поводу участия греческой промышленности в процессе производства.

План модернизации вооруженных сил Греции включает приобретение до 40 истребителей пятого поколения F-35 у США и четырех фрегатов у Франции.

13 декабря в Греции была одобрена закупка американских беспилотников Switchblade, произведенных компанией AeroVironment.

Также ведутся переговоры с Израилем о покупке систем ПРО "Барак MX" производства "Израильской авиационной промышленности" для защиты материковой Греции, и систем Spyder производства концерна "Рафаэль" для защиты островов.