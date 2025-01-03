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Экономика

Греция планирует разместить артиллерию израильского производства у границ с Турцией

Турция
Оборонка
время публикации: 03 января 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 07:40
Греция планирует разместить артиллерию израильского производства у границ с Турцией
Wikipedia.org. Фото: Ronite

Министерство обороны Греции ведет переговоры о закупке у Израиля 40 артиллерийских систем PULS производства концерна "Эльбит Маарахот" для их размещения на границе с Турцией и на островах.

Греческие СМИ сообщают, что в феврале министр обороны Никос Дендиас представит в парламенте план оборонных закупок ближайшее десятилетие, в котором значительное внимание будет уделено укреплению сухопутных войск, и в первую очередь – артиллерии.

Стоимость сделки оценивается в 500-700 миллионов евро. Стороны ведут переговоры по поводу участия греческой промышленности в процессе производства.

План модернизации вооруженных сил Греции включает приобретение до 40 истребителей пятого поколения F-35 у США и четырех фрегатов у Франции.

13 декабря в Греции была одобрена закупка американских беспилотников Switchblade, произведенных компанией AeroVironment.

Также ведутся переговоры с Израилем о покупке систем ПРО "Барак MX" производства "Израильской авиационной промышленности" для защиты материковой Греции, и систем Spyder производства концерна "Рафаэль" для защиты островов.

Экономика
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