x
03 июня 2024
|
последняя новость: 10:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июня 2024
|
03 июня 2024
|
последняя новость: 10:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Ведущий венчурный фонд Силиконовой долины открывает представительство в Израиле

время публикации: 03 июня 2024 г., 09:26 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 09:26
Ведущий венчурный фонд Силиконовой долины открывает представительство в Израиле
AP Photo/Elise Amendola, File

Greylock Partners, один из старейших и влиятельнейших венчурных фондов Силиконовой долины, созданный еще в 1965 году, открывает своей офис в Израиле.

По сообщению The Marker, фонд, специализирующийся на инвестициях в стартапы на ранних стадиях развития, и имеющий в своем резюме первичные инвестиции в Facebook, Linkedin, AirBnB, Palo Alto, выбрал в качестве руководителя израильского офиса Мор Хен, в прошлом – директора стартап-акселератора НКО выходцев из подразделения военной разведки 8200.

Greylock Partners неоднократно инвестировал в израильские стартапы, однако в последние годы у него не было официального партнера или представительства в Израиле.

По данным газеты со ссылкой на источники в венчурной индустрии, работу по открытию своего представительства в Израиле проводит и венчурный фонд General Catalyst.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 22 апреля 2024

ИИ, туннели Газы и сельское хозяйство: TOП-10 израильских стартапов по версии "Глобс"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 марта 2024

Показатели израильских венчурных фондов за 2023 год – самые низкие за десять лет
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 марта 2024

Минобороны Израиля стало партнером венчурного фонда, инвестирующего в разработку вооружений