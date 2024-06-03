Ведущий венчурный фонд Силиконовой долины открывает представительство в Израиле

Greylock Partners, один из старейших и влиятельнейших венчурных фондов Силиконовой долины, созданный еще в 1965 году, открывает своей офис в Израиле.

По сообщению The Marker, фонд, специализирующийся на инвестициях в стартапы на ранних стадиях развития, и имеющий в своем резюме первичные инвестиции в Facebook, Linkedin, AirBnB, Palo Alto, выбрал в качестве руководителя израильского офиса Мор Хен, в прошлом – директора стартап-акселератора НКО выходцев из подразделения военной разведки 8200.

Greylock Partners неоднократно инвестировал в израильские стартапы, однако в последние годы у него не было официального партнера или представительства в Израиле.

По данным газеты со ссылкой на источники в венчурной индустрии, работу по открытию своего представительства в Израиле проводит и венчурный фонд General Catalyst.