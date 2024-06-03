Правительство утвердило выделение средств на создание Центра наследия советских евреев

Правительство Израиля утвердило инициативу министра наследия Амихая Элиягу ("Оцма Йегудит") о выделении 27 миллионов шекелей на создание Центра наследия советских евреев.

Реализацию решения будут обеспечивать министерства алии и интеграции, строительства, культуры и спорта, а также Негева и Галилеи.

Генеральный директор НКО "Маалот" Марина Бен-Арье рассказала Newsru.co.il об этапах создания этого проекта. По ее словам, в 2016 году собралась инициативная группа, в которую входили деятели науки и культуры, а также общественные активисты, которые создали попечительский совет организации "Маалот". Инициативу создания Центра наследия советского еврейства поддержали Натан Щаранский, который тогда возглавлял Еврейское агентство "Сохнут", Юлий Эдельштейн и другие политики.

"Ведь в Израиле существуют Центр наследия евреев Эфиопии, евреев Йемена, Северной Африки, их много, – отметила Марина Бен-Арье. – А миллионная алия из бывшего Советского Союза такой площадки до сих пор не имела. Мы инициировали создание такого центра, и за эти годы создали некое видение – каким этот центр должен быть. В своей работе мы контактировали со множеством других организаций, объединяющих русскоязычных евреев и не только их: это разнообразные землячества, выходцы из Грузии, из Бухары, вплоть до выходцев из разных городов бывшего СССР".

Гендиректор "Маалот" подчеркивает, что создание Центра наследия советского еврейства важно не только детям, внукам и правнукам выходцев из бывшего Советского Союза, оно поможет лучше узнать "большую алию" и уроженцам Израиля, и репатриантам из других стран, ведь мы слишком мало знаем друг о друге, слишком беспечно относимся к бесценному опыту общин, выработанному в уникальных и непростых условиях.