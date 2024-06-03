Прямые репатриантские рейсы "Сохнута" из России отменены "в связи с техническими изменениями"

В последние дни жители Российской Федерации, получившие разрешение на репатриацию в Израиль на основании Закона о возвращении и уже имевшие дату рейса, начали получать от "Сохнута" уведомления об отмене.

В уведомлениях говорится, что "как только альтернативные варианты полета будут согласованы, будет предложен другой рейс, возможно с пересадкой", однако без гарантии конкретной даты вылета.

Тем, у кого есть возможность, сообщается, что они могут лететь за свой счет без компенсации стоимости билетов. "Если вы заранее пришлете нам ваши билеты, мы сможем предупредить министерство алии и интеграции о вашем прибытии", – поясняют в "Сохнуте".

Судя по обсуждениям в тематических группах в социальных сетях, на текущий момент отменены "сохнутовские" вылеты на июнь.

Редакция Newsru.co.il обратилась в Еврейское агентство с просьбой о разъяснении ситуации и получила следующий ответ: "В связи с техническими изменениями в полетах из России, имеются несколько опций, которые будут предлагаться репатриантам, включая вылет через третьи страны. Мы заботимся о том, чтобы все репатрианты прибыли в Израиль в запланированный срок".