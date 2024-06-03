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Экономика

Мэрия Тель-Авива анонсировала повышение платы за парковку

время публикации: 03 июня 2024 г., 15:48 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 15:52

Муниципалитет Тель-Авива сообщил, что с 1 января 2025 года будет увеличена плата за стоянку, для жителей города, желающих оставить машину за пределами своей зоны парковки. При этом Тель-Авив будет поделен на 14 зон, а не на семь, как сейчас.

В центре города у сине-белого бордюра тель-авивцам придется платить 8,70 шекелей в час, в то время как жителям других городов – 12,40 шекелей в час. В районах, не относящихся к центру, плата составит 4,90 шекелей в час, а для иногородних – семь шекелей в час.

На единицу жилья можно будет записать в муниципалитете только два автомобиля. За право парковать в городе второй из них будет взиматься ежегодная пеня в размере 500 шекелей, сообщает Ice.co.il.

Расценки муниципальных паркингов "Ахузат а-Хоф" с 1 января увеличатся на 25%. Они составят 20 шекелей в час вместо 16, а там, где плата взимается посуточно – 30 шекелей вместо 24 шекелей. Тариф за парковку в вечернее время будет вступать в силу не в 16:00 как сейчас, а в 18:00.

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