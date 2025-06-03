WSJ: Иранские прокси обходили санкции с помощью Visa и Mastercard

После того как Министерство финансов США и Федеральный резервный банк Нью-Йорка закрыли мошеннические международные банковские переводы иракских банков в конце 2022 года, проиранские милиции быстро переключились на другой инструмент: предоплаченные и дебетовые карты, выпущенные компаниями Visa и Mastercard.

В апреле 2023 года, буквально за один месяц, объем трансграничных операций с такими картами в Ираке вырос с 50 миллионов долларов до 1,5 миллиардов долларов.

Большая часть роста была связана с эксплуатацией разрыва между официальным обменным курсом Ирака и его более высоким курсом черного рынка. Боевики пополняли карты в Ираке, использовали их для снятия долларов в соседних странах, затем возвращали наличные в Ирак и обменивали их на динары с прибылью, которая временами достигала 21%.

Согласно Wall Street Journal, только в 2023 году, за неполный год, связанные с милициями держатели карт получили по этой схеме приблизительно 450 миллионов долларов прибыли. Visa и Mastercard, которые получают комиссии с международных транзакций, совместно заработали около 120 миллионов долларов от этой деятельности, согласно чиновникам.

Лишь в начале 2024 года кредитные компании под давлением властей США начали принимать меры по закрытию таких схем.

Mastercard заблокировала более 100 000 карт и удалила 4000 торговцев из ОАЭ из своей сети. Вскоре Visa отметила 70 000 потенциально мошеннических карт и временно заблокировала тысячи зарубежных поставщиков. Центральный банк Ирака нанял нью-йоркскую фирму для мониторинга системы и обязал всех эмитентов карт работать через банки с корреспондентскими отношениями в США. Несколько иракских эмитентов были исключены из сетей Visa и Mastercard.