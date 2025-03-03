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Экономика

"Мей Эден" повышает цены на воду для кулеров

Потребление
время публикации: 03 марта 2025 г., 20:37 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 20:37
"Мей Эден" повышает цены на воду для кулеров
Flash90

Компания "Мэй Эден" уведомила клиентов, в рамках абонемента получающих от компании бутыли с водой для кулеров, об "обновлении прейскуранта в связи с ростом затрат" с марта 2025 года.

Цены на обслуживание вырастут в диапазоне от 6% до 30%. Бутыль объемом 18,9 литра при заказе теперь будет стоить 32,01 шекеля вместо 30,25 шекеля. Плата за обслуживание аппарата вырастет с 19,16 шекеля до 25,01 шекеля. Стоимость доставки вырастет с 13,1 шекеля до 15 шекелей.

Напомним, что в сентябре 2024 года компания повысила на 6% цены на воду в бутылках.

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