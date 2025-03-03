Компания Arkia объявила о сокращении числа рейсов в Эйлат

Генеральный директор авиакомпании Arkia объявил, что компания сокращает количество рейсов в Эйлат. В авиакомпании утверждают, что этот шаг является вынужденным, поскольку правительство решило сократить свое участие в расходах израильских авиакомпаний на безопасность.

Мэр Эйлата Эли Ланкри назвал решение Arkia "разрушительным", поскольку оно нанесет серьезный ущерб жителям города, которые уже сегодня сталкиваются с "транспортной изоляцией".