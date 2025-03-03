Минфин отреагировал на слух о "краже репараций у переживших Холокост"

В воскресенье, 2 марта, в Кнессете состоялось заседание особой комиссии по делам выживших в Холокосте, на котором обсуждался вопрос увеличения помощи этой группе населения.

На заседании было озвучено, что после того, как в 2024 году Германия увеличила бюджет выплат выжившим в Холокосте, проживающим в Израиле, министерство финансов сократило выделяемый на эти цели бюджет на ту же сумму.

Эта информация спровоцировала волну публикаций в социальных сетях о том, что правительство "крадет репарации у выживших в Холокосте".

В связи с этим министерство финансов опубликовало сообщение, в котором разъяснило, что израильская выплата является дополнением к германской ренте, и ее размер зависит от размера германской ренты. Цель выплаты министерства финансов – довести пособие до определенного единого минимального уровня для тех, чья германская рента не доходит до этого уровня. Поэтому, когда Германия повышает уровень ренты, размер доплаты минфина соответственно уменьшается. Эта политика проводилась всеми правительствами Израиля с того момента, когда министерство финансов ввело данную доплату.