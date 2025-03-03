5500 работников банка "Мизрахи" получат "военную премию" в 4000 шекелей

После публикации банком "Мизрахи-Тфахот" финансового отчета за 2024 год стало известно, что все работники банка, за исключением руководящего состава, получат двойную премию.

Одна премия по итогам года будет, как обычно, дифференциальной (ее размер определяется оценкой работы сотрудника, полученной от начальства).

Вторую премию в размере 4000 шекелей 5,5 тысяч работников банка получат "за особые усилия в военный период".

Напомним, что чистая прибыль банка в 2024 году составила 5,5 миллиардов шекелей.