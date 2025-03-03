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Экономика

5500 работников банка "Мизрахи" получат "военную премию" в 4000 шекелей

Рынок труда
время публикации: 03 марта 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 11:39
5500 работников банка "Мизрахи" получат "военную премию" в 4000 шекелей
Yossi Aloni/Flash90

После публикации банком "Мизрахи-Тфахот" финансового отчета за 2024 год стало известно, что все работники банка, за исключением руководящего состава, получат двойную премию.

Одна премия по итогам года будет, как обычно, дифференциальной (ее размер определяется оценкой работы сотрудника, полученной от начальства).

Вторую премию в размере 4000 шекелей 5,5 тысяч работников банка получат "за особые усилия в военный период".

Напомним, что чистая прибыль банка в 2024 году составила 5,5 миллиардов шекелей.

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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 февраля 2025

Банк "Мизрахи-Тфахот" отчитался о 5,5 млрд шекелей прибыли в 2024 году