Минпрос сокращает часы работы яслей

Министерство просвещения объявило о сокращении часов работы яслей, находящихся под надзором государства, с начала следующего учебного года.

Начало работы яслей по утрам сдвинуто с 07:00 до 07:30, а окончание работы в пятницу – с 13:00 до 12:00.

Стоит отметить, что данный шаг не только осложнит жизнь молодым работающим родителям, но и увеличит дорожные пробки, поскольку сократит промежуток времени, в течение которого родители подвозят детей в учебные заведения по пути на работу.