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Минпрос сокращает часы работы яслей

время публикации: 03 мая 2024 г., 10:46 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 10:46
Минпрос сокращает часы работы яслей
Michael Giladi/Flash90

Министерство просвещения объявило о сокращении часов работы яслей, находящихся под надзором государства, с начала следующего учебного года.

Начало работы яслей по утрам сдвинуто с 07:00 до 07:30, а окончание работы в пятницу – с 13:00 до 12:00.

Стоит отметить, что данный шаг не только осложнит жизнь молодым работающим родителям, но и увеличит дорожные пробки, поскольку сократит промежуток времени, в течение которого родители подвозят детей в учебные заведения по пути на работу.

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