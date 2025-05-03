Власти США подготовили новые экономические санкции в отношении России, направленные против энергетического и банковского секторов, сообщило 2 мая агентство Reuters, ссылаясь на источники. Санкции направлены против "Газпрома" и других компаний, занимающихся природными ресурсами.

Разработанные санкции призваны оказать давление на Россию, чтобы заставить российские власти поддержать усилия президента США Дональда Трампа, который стремится завершить российско-украинскую войну.

Пока неясно, одобрит ли Трамп предложенные меры. "Это полностью его решение", – сказал один из американских чиновников.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Трамп "с самого начала четко заявил, что привержен достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня". "Мы не комментируем детали текущих переговоров", – сказал Хьюитт.

Как напоминает "Медуза", накануне агентство Bloomberg сообщило, что американские чиновники подготовили для Трампа несколько вариантов усиления экономического давления на Россию из-за того, что Владимир Путин медлит с прекращением войны в Украине. Однако источники агентства не раскрывали, какие меры разработала администрация Трампа.