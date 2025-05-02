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Мир

Bloomberg: для Трампа подготовили набор вариантов усиления экономического давления на Россию

США
Россия
Война в Украине
время публикации: 02 мая 2025 г., 17:26 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 17:36
Bloomberg: для Трампа подготовили набор вариантов усиления экономического давления на Россию
.AP Photo/Jacquelyn Martin

Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщает, что для президента США подготовили набор вариантов усиления экономического давления на Россию, с тем чтобы заставить ее прекратить войну в Украине. Об этом сообщает ВВС.

Источники не сообщили, в чем заключаются эти варианты. Решение в любом случае останется за Дональдом Трампом.

Агентство пишет, что эти предложения были подготовлены в контексте затягивания переговоров со стороны Владимира Путина.

Официально ни Госдепартамент, ни Совет национальной безопасности, ни спецпосланник Стив Виткофф не ответили на обращения Bloomberg.

Мир
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